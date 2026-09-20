Bildung Wie "wisch, wisch, klick" den Schulen schadet

Was der Schulleiter gern ändern würde

Wenn Maienschein sich eine ideale Schule basteln könnte, würde er vieles ändern. Als Erstes würde er den Föderalismus abschaffen. 16 Kultusministerien und Hunderte Kreise trügen dazu bei, "dass das Bildungssystem so wenig effizient und träge ist im Vergleich mit anderen Staaten".

Außerdem würde er Kinder länger gemeinsam unterrichten. Das dreigliedrige Schulsystem empfindet er als "höchst ungerecht. Gerecht wäre, die Schwächsten am meisten zu fördern."

Es gibt auch positive Entwicklungen

Der Vater dreier erwachsener Kinder betont, dass er absolut nicht zu denen gehört, die sagen würden, dass früher alles besser gewesen sei. Die Schüler früher seien vielleicht leistungsstärker gewesen, aber heute seien die Mädchen und Jungen tendenziell friedlicher und toleranter als früher.

"Es gibt viel weniger Gewalt auf dem Schulhof als vor 20 oder 40 Jahren." Und selbst dem digitalen Medienkonsum kann der Schulleiter eine positive Seite abgewinnen: "Englisch ist heute überhaupt kein Problem mehr."