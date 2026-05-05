Bildung: Wen die Förderreform in Thüringen trifft

Aus einer Liste des Bundesfamilienministeriums zu den derzeit über "Demokratie leben!" geförderten Projekte in Thüringen geht hervor, dass von diesen Plänen einige Träger und Projekte im Freistaat betroffen wären. So bekommt "Drudel11" für das Projekt "Trust Hub" beispielsweise im laufenden Jahr etwa 250.000 Euro vom Bund. Ein "Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation" erhält 425.000 Euro. Ein muslimisches Bildungswerk, das sich gegen antimuslimischen Rassismus und gegen Antisemitismus engagiert, erhält ebenfalls etwa 250.000 Euro. Der Verein "Arbeit und Leben Thüringen" bekommt aus dem Förderprogramm etwa 150.000 Euro, weil er ein Projekt betreibt, das sich für eine demokratische Debattenkultur im Netz einsetzt.