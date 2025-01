Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Brombeer-Landesregierung wirbt in einem Brief an rund 600 angehende Lehrerinnen und Lehrer für einen Verbleib im Freistaat. "Thüringen braucht genau Sie", heißt es in dem Schreiben, das Ministerpräsident Mario Voigt und Bildungsminister Christian Tischner in Erfurt unterzeichneten.