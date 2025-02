Aus Sicht der Kritiker ist besonders fragwürdig, dass das im vergangenen Juli beschlossene Gesetz den Universitäten und Hochschulen verbietet, eine militärische Nutzung ihrer Forschung durch sogenannte Zivilklauseln zu verhindern. Dies greife unzulässig in die Autonomie der Hochschulen, in die Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit und in die Grundrechte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein, betonte Anwältin Adelheid Rupp, die die Klage federführend betreut.