Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Kinderschutzbund lehnt in den Grundschulen eine Obergrenze für den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ab. Die Debatte wirke "verstörend", teilte der Landesverband in Erfurt mit. "Neben der Ausgrenzung junger Menschen mit Migrationshintergrund in der Grundschule wird damit auch deutlich, dass das Thema Inklusion offensichtlich politisch keine Rolle spielt", hieß es in einer Mitteilung.