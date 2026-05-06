Erfurt (dpa/th) - Viele kleine oder sehr kleine Schulen im ländlichen Thüringen stehen nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW vor einer ungewissen Zukunft. Insbesondere bei weiter sinkenden Schülerzahlen werde der Schulbetrieb vor allem dort "total schwierig", sagte die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum der Deutschen Presse-Agentur. Da an solch kleinen Schulen bereits heute vielerorts nur wenige Kinder unterrichtet würden, gebe es entsprechend wenig Personal. Das erschwere Vertretungen erheblich, wenn Lehrkräfte krankheitsbedingt ausfielen. Häufig werde der Betrieb nur noch durch Abordnungen aus anderen Schulen aufrechterhalten, was für die Lehrkräfte zusätzliche Belastungen bedeute, etwa durch lange Fahrwege.