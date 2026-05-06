Vitzthum betonte, dass viele kleine Schulen zwar bereits miteinander kooperierten, dies jedoch oft nur in Ansätzen. Häufig beschränke sich die Zusammenarbeit darauf, Lehrkräfte bei Bedarf auszutauschen. Von einer strukturellen Kooperation mit gemeinsamer Schulleitung oder Verwaltung sei man vielerorts noch weit entfernt. Zudem werde Schule in Thüringen weiterhin viel zu sehr in der Logik von Landkreisgrenzen gedacht. Das habe auch damit zu tun, dass der Schülerverkehr sich nur schwer über Kreisgrenzen hinweg organisieren lasse. "Mein Eindruck ist, an dieses Thema will keiner ran."