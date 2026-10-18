Die Jenaplan-Schule Suhl, Haus Schmiedefeld, hat den Weg zur Anerkennung als Biosphären-Schule eingeschlagen. Im August stellte der Schulteil Schmiedefeld einen Antrag auf Zertifizierung. Im Oktober nun wurde der Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald weiter auszubauen und die Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Natur- und Kulturlandschaft sowie nachhaltige Regionalentwicklung noch stärker im Schulalltag zu verankern.