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Bildung und Demokratie Stadtbibliothek Hoyerswerda erhält bundesweiten Preis

Die Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek ist «Bibliothek des Jahres» in der Kategorie für kleinere Kommunen und Regionen. Grund dafür ist ihr «strategisches Konzept».

Bildung und Demokratie: Stadtbibliothek Hoyerswerda erhält bundesweiten Preis
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In der Stadt Hoyerswerda steht die "Bibliothek des Jahres". (Archivbild) Foto: Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Die Stadtbibliothek Hoyerswerda hat den Preis als "Bibliothek des Jahres" in der Kategorie für kleinere Kommunen und Regionen erhalten. Wie der Deutsche Bibliotheksverband mitteilte, ist die bundesweite Auszeichnung mit 7.000 Euro dotiert und würdigt das "strategische Konzept" der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek. Dieses orientiere sich an "Demokratie, Bildung, Nachhaltigkeit und Partizipation".

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In der Urteilsbegründung der Jury heißt es, dass Formate wie "Frag den OB" niedrigschwellige Möglichkeiten böten, mit politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Damit sei die Einrichtung ein "unabhängiger Begegnungs- und Diskursort" und stärke zudem Vertrauen in demokratische Prozesse.

Seit 2020 vergibt der Deutsche Bibliotheksverband nach eigenen Angaben zusätzlich zur Auszeichnung "Bibliothek des Jahres" auch den besagten Preis für kleinere Orte. Dieser richtet sich an Kommunen oder Regionen mit bis zu 50.000 Einwohnern.