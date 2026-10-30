Bildung und Demokratie: Stadtbibliothek Hoyerswerda erhält bundesweiten Preis

Leipzig (dpa/sn) - Die Stadtbibliothek Hoyerswerda hat den Preis als "Bibliothek des Jahres" in der Kategorie für kleinere Kommunen und Regionen erhalten. Wie der Deutsche Bibliotheksverband mitteilte, ist die bundesweite Auszeichnung mit 7.000 Euro dotiert und würdigt das "strategische Konzept" der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek. Dieses orientiere sich an "Demokratie, Bildung, Nachhaltigkeit und Partizipation".