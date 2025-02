Bildung: Umstrittene Hilfsmittel: Lärmschutzkopfhörer an Schulen

Erfurt (dpa/th) - Der Lautstärkepegel an Thüringens Schulen ist teils so hoch, dass vereinzelt Kopfhörer Abhilfe verschaffen sollen. "Lärmschutz ist inzwischen ein großes Thema an Schulen", sagte die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Kathrin Vitzthum, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Ein Grund für laute Klassenzimmer seien moderne Unterrichtskonzepte, bei denen sich Schüler auch durch den Raum bewegten. Zugleich fehle es aber häufig an Lärmschutzausstattung – zum Beispiel an speziellen Fußböden oder besonders gedämmten Wänden.