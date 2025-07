Boomer gehen in Rente

Der Vorsitzende der Liga der freien Wohlfahrtspflege Thüringen, Lars Oschmann, sagte, dass die vorhandenen Kindergarten-Strukturen in den kommenden Jahren nicht ausgelastet sein würden. Es gebe Signale aus den Kommunen, dass es Kita-Schließungen und Zusammenlegungen geben werde. "Es kann auf Stellenabbau hinauslaufen", sagte er der dpa. Zwar gingen in den kommenden Jahren viele Fachkräfte in Rente. "Aber generell ist es wohl zu erwarten, dass ein bisschen was abgebaut werden muss."