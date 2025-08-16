Bildung: Tischner sieht Potenzial für KI als Lernmedium

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner sieht Potenzial, aber auch Gefahren beim Einsatz Künstlicher Intelligenz an Schulen und beim Lernen. "Wie nutzen wir KI als ein sinnvolles Lernmedium?" - das sei eine der Fragen, mit der sich auch Bildungsminister anderer Bundesländer befassten, sagte der CDU-Politiker. Als Beispiel nannte er ein Projekt, das bei "Jugend forscht" an den Start gegangen war. Dabei seien Klassenarbeiten von einer KI kontrolliert worden. Zudem habe die KI den Schülerinnen und Schülern individuelle Lernangebote zusammengestellt. "So etwas müssen wir natürlich in die Anwendung bringen, aber datenschutzkonform", sagte Tischner.