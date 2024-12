Risiko Überlastung

Die Änderungen sollen auch den demografischen Wandel abmildern, denn in den kommenden Jahren werden in Thüringen immer weniger Kinder in die Einrichtungen kommen. Auf diesen Aspekt machen auch die Autoren des Kita-Monitors aufmerksam. "Die sinkenden Kinderzahlen in Thüringen bieten allerdings die Gelegenheit, die Fachkraft-Quote zu halten und zugleich die Personalschlüssel zu verbessern. Diese Chance gilt es unbedingt zu nutzen", schreiben sie.