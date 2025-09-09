Bildung: Thüringen verliert Platz beim Bildungsmonitor

Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat sich erneut im Bildungsmonitor der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) um einen Platz verschlechtert. In dem Ländervergleich der Bildungssysteme reicht es für den Freistaat nur noch für Platz fünf, nachdem Thüringen bereits im vergangenen Jahr von Platz drei auf Platz vier abgerutscht war. Spitzenreiter ist erneut Sachsen, vor Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg. Zusammen mit diesen Bundesländern gehört Thüringen aber nach Einschätzung der Studienautoren noch zur Spitzengruppe.