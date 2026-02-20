Bildung: Thüringen stellt mehr Lehrkräfte ein

Erfurt (dpa/th) - Im ersten Schulhalbjahr sind in Thüringen 652 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Dies seien rund zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Bildungsministerium in Erfurt mit. Aus dem Schuldienst ausgeschieden sind nach vorläufigen Zahlen 247 Lehrerinnen und Lehrer. In der zweiten Schuljahreshälfte scheiden aber erfahrungsgemäß mehr Lehrkräfte aus - etwa, weil sie in den Ruhestand wechseln. Zudem waren im Stellenportal des Landes rund 500 Lehrerstellen ausgeschrieben.