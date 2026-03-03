Weiter rückläufige Schülerzahlen, Strukturveränderungen und aufwachsende Unterhaltungskosten für Schulgebäude – auf diesen Entwicklungen muss die Stadt reagieren und zeitnah ein neues Schulnetz stricken. Dies nicht nur mit Blick mit kurzfristige und populäre Lösungen, sondern vielmehr als langfristige Strategie. Das Brett, das dabei gebohrt werden muss ist dick – und die Ergebnisse werden mit Sicherheit nicht allen Beteiligten gefallen.