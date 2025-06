Bildung: Sechs Wochen ohne Schule - Sommerferien in Thüringen starten

Erfurt (dpa/th) - Adieu Prüfungsstress, Hallo Freizeit: Für rund 259.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen beginnen am Freitag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Sechs Wochen lang bis zum 8. August können sich die Kinder und Jugendlichen vom Schulalltag erholen. Für tausende Jugendliche beginnt aber zugleich ein neuer Lebensabschnitt: 26.000 junge Menschen haben in den vergangenen Wochen ihre Prüfungen zur allgemeinen Hochschulreife, zum Realschul- oder Hauptschulabschluss oder die Besondere Leistungsfeststellung an Gymnasien absolviert.