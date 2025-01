Erfurt (dpa/th) - Den von der Brombeer-Koalition vereinbarten Einstieg in kostenfreies Mittagessen an Schulen und Kindergärten kann sich Thüringens neuer Bildungsminister Christian Tischner (CDU) als Zuschuss vorstellen. "Einstieg heißt im Grunde Zuschuss", sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Viele Fragen seien für eine Umsetzung noch zu klären.