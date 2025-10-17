Stiftungsprofessuren sind ein relativ junges, aber mittlerweile etabliertes Element in der deutschen Hochschullandschaft. Im Gegensatz zu regulären Professuren werden sie nicht vom Staat, sondern zunächst durch externe Geldgeber wie Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen finanziert – meist zeitlich befristet auf fünf bis zehn Jahre, mit dem Ziel der Weiterführung als reguläre Professur – initiiert. Sie eröffnen Hochschulen die Möglichkeit, neue Forschungsfelder zu erschließen, technologische Entwicklungen aufzunehmen und den Wissens- und Technologietransfer zu stärken, wie die Hochschule Schmalkalden mitteilt.