Bildung: Rund 60 Millionen Euro aus Digitalpakt für Schulen erwartet

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner rechnet mit rund 60 Millionen Euro vom Bund aus dem geplanten Digitalpakt 2.0. Er sei froh, dass die Digitalisierung an den Schulen weiterhin als Gemeinschaftsaufgabe gesehen werde, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Für uns ist wichtig, nicht nur in Technik zu investieren, sondern auch in Köpfe - sowohl bei den Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die Medienkompetenz als auch bei den Lehrern mit Blick auf das Fortbildungsangebot", sagte Tischner.