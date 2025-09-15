Bildung: Regierungsplan: Freie Schulen sollen mehr Geld bekommen

Erfurt (dpa/th) - Die freien Schulen in Thüringen sollen nach dem Willen der Brombeer-Koalition mehr Geld bekommen. Geplant ist ein Anstieg der Finanzhilfen um 13,6 Millionen Euro auf 272,5 Millionen Euro, wie die Fraktionen von CDU, BSW und SPD mitteilten. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei beim Landtag eingereicht worden. Da die drei Parteien nur 44 von 88 Landtagssitzen haben, sind sie auf Stimmen der Linke oder der AfD angewiesen.