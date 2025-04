Tischner machte klar, dass er die Modalitäten für die Zulage nicht grundsätzlich ändern will. Lehramtsstudierende hätten dem Ministerium aber signalisiert, dass sie am ehesten nach der Uni-Phase ihrer Lehrerausbildung bereit seien, den Wohnort zu wechseln – und an eine Schule im ländlichen Raum zu gehen. Wenn sich die angehenden Lehrerinnen und Lehrer aber in einer Schule eingewöhnt hätten, wollten sie meist nicht mehr weg.