Die Thüringer Gemeinschaftsschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Schalkau hatte dieser Tage wieder zur Berufsmesse „Abend der Berufe“ und zur Schulweihnacht eingeladen. Die achte Auflage dieser Veranstaltung bot Schülern der siebten bis neunten Klassen sowie deren Eltern einen Überblick und Einblick in regionale Unternehmen, ihren Produkten und ihren Ausbildungsberufen. In Gesprächen mit Fachleuten aus Industrie, Pflege, Handwerk, Dienstleistung, Verwaltung, Polizei, Handel und sozialen Einrichtungen erhielten die Jugendlichen erste Eindrücke und Vorstellungen der verschiedenen Berufszweige.