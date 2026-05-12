Bildung: Petition fordert langes Himmelfahrts-Wochenende für Schüler

Rosenheim (dpa/lby) - Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert, dass der Freitag nach Christi Himmelfahrt unterrichtsfrei wird - und Kinder wie Eltern dadurch ein langes Wochenende genießen können. Dazu hat der Verband eine Online-Petition gestartet. "Die Petition fordert keine zusätzlichen Ferien, keine Änderung des Bayerischen Feiertagsgesetzes und keinen bestimmten Streichungstag, sondern eine familienfreundlichere Verteilung innerhalb der bestehenden Ferienordnung", erläutert der Landesvorsitzende Martin Löwe.