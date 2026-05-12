Bildung: Petition fordert langes Himmelfahrts-Wochenende für Schüler

"Wer Familien entlasten will, muss solche Tage verlässlich und landesweit planbar machen", betonte Löwe. Ein weiteres Problem sei der Buß- und Bettag. Dieser ist zwar in Bayern kein gesetzlicher Feiertag, dennoch entfällt an den Schulen der Unterricht. Für berufstätige Eltern entsteht dadurch regelmäßig eine Betreuungslücke. Der Verband fordert daher, Betreuungsangebote an diesem Tag früher und verlässlicher zu organisieren.