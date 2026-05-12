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Bildung Petition fordert langes Himmelfahrts-Wochenende für Schüler

Viele Beschäftigte versuchen, den Freitag nach dem Vatertag freizubekommen. Eltern haben aber wenig von einem langen Wochenende, denn die Kids müssen in die Schule. Das will ein Verband jetzt ändern.

Bildung: Petition fordert langes Himmelfahrts-Wochenende für Schüler
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Der Feiertag wird von vielen mit einem Brückentag zum langen Wochenende erweitert - Familien mit schulpflichtigen Kindern bleibt das aber verwehrt. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert, dass der Freitag nach Christi Himmelfahrt unterrichtsfrei wird - und Kinder wie Eltern dadurch ein langes Wochenende genießen können. Dazu hat der Verband eine Online-Petition gestartet. "Die Petition fordert keine zusätzlichen Ferien, keine Änderung des Bayerischen Feiertagsgesetzes und keinen bestimmten Streichungstag, sondern eine familienfreundlichere Verteilung innerhalb der bestehenden Ferienordnung", erläutert der Landesvorsitzende Martin Löwe.

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Bislang ist der Freitag nach dem Vatertag in Bayern ein regulärer Schultag. Das ist nicht überall so: In manchen Bundesländern ist der Brückentag per se schulfrei, in anderen können die einzelnen Schulen einen beweglichen Ferientag dafür hernehmen.

"Klassischer Brückentag"

Für Bayern fordert der BEV jetzt, den Freitag nach Christi Himmelfahrt künftig landesweit und dauerhaft als unterrichtsfreien Tag in der bayerischen Ferienordnung zu verankern. Dieser Tag sei ein klassischer Brückentag, an dem viele Betriebe ohnehin geschlossen hätten und zahlreiche Familien ein langes Wochenende planten. Laut Löwe führe die aktuelle Regelung zu vielen Absenzen, Improvisationen und uneinheitlichen Lösungen an Schulen. 

"Wer Familien entlasten will, muss solche Tage verlässlich und landesweit planbar machen", betonte Löwe. Ein weiteres Problem sei der Buß- und Bettag. Dieser ist zwar in Bayern kein gesetzlicher Feiertag, dennoch entfällt an den Schulen der Unterricht. Für berufstätige Eltern entsteht dadurch regelmäßig eine Betreuungslücke. Der Verband fordert daher, Betreuungsangebote an diesem Tag früher und verlässlicher zu organisieren.