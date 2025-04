Übertrittszeugnis wichtig für die weitere Schullaufbahn

In Bayern enthält das Übertrittszeugnis, das die Viertklässler heuer am 2. Mai bekommen, eine Schullaufbahnempfehlung, die im Normalfall festlegt, welche weiterführende Schule die Kinder besuchen dürfen. Entscheidend dafür ist die Gesamtdurchschnittsnote in den drei Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht.