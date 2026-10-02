München (dpa/lby) - Die Ausweitung des Unterrichts an Bayerns Grundschulen als Reaktion auf das schlechte Abschneiden bei der Pisa-Bildungsstudie nimmt Formen an. "Vorgesehen ist, an der Grundschule in den nächsten Jahren insgesamt sechs Stunden zusätzlich einzuführen. Gestärkt werden sollen die Fächer Mathematik, Deutsch, Sport und Musik", teilte das Kultusministerium auf Anfrage mit.



Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine", unter Verweis auf Angaben des Vorsitzenden des Bildungsausschusses im Landtag, Peter Tomaschko (CSU), berichtet. Demnach sollen in den Jahrgangsstufen eins und zwei jeweils eine Stunde, in den Jahrgangsstufen drei und vier jeweils zwei Stunden zusätzlich pro Woche kommen. Dazu machte das Ministerium zunächst keine Angaben.