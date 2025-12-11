An mehreren Grundschulen im Landkreis – in Schalkau, Rauenstein, Steinheid, Steinach und Neuhaus am Rennweg können nun Ganztagsangebote in Angriff genommen werden. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Kreistagsmitglieder der Umsetzung des Ganztags-Invest-Programms zu. Bereits im Oktober hatte Thüringens Kultusminister Christian Tischner (CDU) symbolisch einen Förderscheck für die Gemeinschaftsschule Schalkau übergeben. Die Mittel sind seitens des Freistaates bestätigt. Damit fehlten für die Umsetzung des Vorhabens nur noch die Eigenanteile des Landkreises. Das Land fördert bis zu 90 Prozent, die restlichen zehn muss der Landkreis aufbringen, wofür es in der Sitzung am Mittwoch das OK aus dem Kreistag gab.