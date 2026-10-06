6,5 Prozent kamen aus Nordrhein-Westfalen zum Studium nach Hessen, 5,4 Prozent aus Rheinland-Pfalz und 4,8 Prozent aus Baden-Württemberg. Auch aus den anderen Bundesländern zog es junge Menschen nach Hessen, die Zahlen bewegen sich jeweils im niedrigen Prozentbereich.

Einige Unis haben den Exzellenz-Titel bekommen - was heißt das?

Die Technische Universität Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz dürfen von 2027 an den Titel "Exzellenzuniversität" tragen. Die drei Hochschulen hatten sich als Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU) gemeinsam um den Titel beworben, der mit hohem Ansehen und Millionenbeträgen verbunden ist.

Nach Angaben des hessischen Wissenschaftsministeriums ist die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern der wichtigste Forschungsförderwettbewerb Deutschlands. Die RMU erhält ab kommendem Jahr eine Förderung von bis zu 155 Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Der Bund stellt 75 Prozent der Finanzierung bereit.