Tischner machte klar, dass er die Modalitäten für die Zulage nicht grundsätzlich ändern will. Lehramtsstudierende hätten dem Ministerium aber signalisiert, dass sie am ehesten nach der Uni-Phase ihrer Lehrerausbildung bereit seien, den Wohnort zu wechseln - und an eine Schule im ländlichen Raum zu gehen. Wenn sich die angehenden Lehrerinnen und Lehrer dann aber in einer Schule eingewöhnt hätten, wollten sie meist nicht mehr weg. Daher sei es sinnvoll, schon angehende Lehrkräfte an Schulen mit großem Lehrerbedarf zu locken.