Bezahltes Studium

Abhilfe im Kampf gegen den Lehrermangel soll auch ein Maßnahmenpaket im 100-Tage-Programm der Brombeer-Landesregierung bringen. Tischner will angehende Lehrer schneller an den Freistaat binden und mehr duale Studienplätze schaffen. Das duale Lehrerstudium an der Universität Erfurt gilt als beliebt. Das Konzept sieht vor, dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer schon während ihrer Ausbildungszeit Geld erhalten - im Bachelor 1.400 Euro im Monat und im Master 1.650 Euro im Monat. Dafür binden sie sich aber für die Zeit des Studiums sowie fünf weitere Jahre an den Freistaat.