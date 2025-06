Bildung Mehr Unterricht: "Nebenjob" für Lehramtsanwärter möglich

Fast 1000 Lehramtsanwärter in Thüringen

In Thüringen ist geplant, dass die Lehramtsanwärter einen für die Dauer ihres Referendariats befristeten Vertrag für ihren "Nebenjob" bekommen. Er soll eine Arbeitszeit von maximal acht Wochenstunden umfassen - das entspricht fünf Lehrerwochenstunden Unterrichtszeit. "Die Entscheidung, ob einer Nebentätigkeit zuzustimmen ist, treffen die Ausbildungsschulen in Abstimmung mit dem Studienseminar und dem jeweils zuständigen Schulamt", heißt es vom Bildungsministerium. In Thüringen gibt es nach Angaben derzeit 923 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter. "Mit der freiwilligen Hinzuverdienstmöglichkeit werden wir entscheidende Ressourcen erschließen und unsere Schulen stärken", so Tischner.