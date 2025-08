Bildung Mehr neue Lehrer als Abgänge - "Noch nicht über dem Berg"

Minister erwartet Entspannung

Helfen soll auch ein flexiblerer Einsatz von Grundschullehrern. In den Kindergärten des Landes gehen die Kinderzahlen rapide bergab. Der Trend wird nach Einschätzung von Bildungspolitikern schon bald an Grundschulen durchschlagen. Tischner will Grundschullehrer gern auch an Regelschulen und Förderschulen einsetzen, wo der Mangel an Lehrkräften besonders groß ist. "Ein weiteres Ziel, an dem wir gerade arbeiten, ist, dass wir eine modulare Lösung entwickeln wollen, wo wir Grundschullehrer auch weiterqualifizieren wollen für den Einsatz an der Förderschule", sagte Tischner.