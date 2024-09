Bildung: Maue Noten für Thüringen und Sachsen-Anhalt in Ifo-Umfrage

München/Erfurt/Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind vergleichsweise unzufrieden mit den Schulen in ihren Bundesländern. In beiden Ländern gaben sie den Einrichtungen laut Ifo-Bildungsbarometer lediglich die Durchschnittsnote von jeweils 3,17. Damit schnitten Thüringen und Sachsen-Anhalt in dem bundesweiten Vergleich besonders schlecht ab. Allein das Schlusslicht Bremen erhielt mit 3,50 eine noch schlechtere Bewertung. Dabei gehört ein Nachbarbundesland zu den Top-Dreien in der Rangliste: Die Sachsen bewerteten ihre Schulen mit der Durchschnittsnote 2,94. Bessere Werte vergaben nur noch die Menschen in Bayern (2,77) und Hamburg (2,92).