Bildung: Linke-Bildungspolitikerin fordert Digitalkultur an Schulen

Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf die geplante Neuauflage des Digitalpakts hat Thüringens Linke-Bildungspolitikerin Ulrike Grosse-Röthig eine Digitalkultur an Schulen und mehr Netzausbau gefordert. "Es reicht nicht, jedem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken", sagte Grosse-Röthig der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es brauche viel mehr Bewusstsein dafür, was mit Digitalisierung an den Schulen möglich sei. "Digitaler Unterricht hat enorme Chancen, auch Unterrichtsausfall zu vermeiden oder zu verringern. Aber es braucht Begleitung", sagte sie. Nötig seien etwa Weiterbildungen für Lehrkräfte, aber auch weiterer Netzausbau in den Schulen.