Bildung: Linke-Abgeordnete nennt AfD-Schulgesetzentwurf rassistisch

Der SPD-Abgeordnete Matthias Hey warf der AfD vor, denselben Entwurf schon in der vergangenen Legislatur eingebracht zu haben. Schon damals sei er abgelehnt worden. Es sei fraglich, was mit jenen Schülerinnen und Schülern passiere, die nach dem AfD-Entwurf wegen der Zehn-Prozent-Grenze nicht in die Klassen kommen würden. Hey forderte Sprachförderung schon in der Grundschule.