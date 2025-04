Bildung: Lehrerverband kritisiert Sprach-Tests für Kita-Kinder

München (dpa/lby) - Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat massive Kritik an der Umsetzung der neuen Sprachtests für angehende Vorschulkinder geübt. Es sei schade, "dass ein pädagogisch so wertvolles Instrument so in den Sand gesetzt wird", sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann in München. Zwar sei unumstritten, dass die diagnosegeleitete Förderung der Schlüssel zum Bildungserfolg aller Kinder sei. Doch die nun per Schnellschuss durchgezogene Art und Weise des Sprach-Screenings sei nicht sinnig, schaffe sie doch neben der Mehrarbeit viel Verwirrung und Unsicherheit.