Bildung Lehrermangel an Gymnasien - Verband fordert "Projektgrenze"

Ingolstadt (dpa/lby) - An den bayerischen Gymnasien könnte sich der Lehrermangel im nächsten Schuljahr verschärfen. Pro Gymnasium fehlten durchschnittlich drei Vollzeitkräfte, heißt es vom Bayerischen Philologenverband (bpv), einer Vertretung der Lehrkräfte an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen in Bayern, anlässlich eines Treffens in Ingolstadt. Das seien insgesamt 1.300 Vollzeitstellen. Als einen Grund nennt der Berufsverband die zusätzliche Jahrgangsstufe. In Bayern gibt es durch die Umstellung von G8 auf G9 ab kommendem Jahr wieder einen 13. Jahrgang.