Die Empfehlungen der Kommission, in der Wissenschaftler, Lehrerverbände und Studierende vertreten sind, sollen nun in einen "Masterplan Lehrkräftebildung Bayern" fließen. Parallel dazu sollen erste Maßnahmen schon relativ kurzfristig in Pilotprojekten umgesetzt werden. "Es ist ein sehr guter Anfang gemacht. Wir seitens der Staatsregierung werden jetzt den Staffelstab sehr gerne wieder übernehmen", kündigte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) an. Als Nächstes solle Anfang 2026 der Masterplan dem Ministerrat vorgestellt werden.