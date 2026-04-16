Bildung Landtag uneins über Sexualkundeunterricht an Grundschulen

Ausschussvorsitzende: Werden uns das noch einmal anschauen

CSU, Freie Wähler und Grüne stimmten letztlich für die Abweisung der Petitionen - im Gegensatz zu SPD und AfD. Die Ausschussvorsitzende Ute Eiling-Hütig (CSU) betonte aber auch, sie sei mit der Entscheidung, die Petitionen abzuweisen, "im Grunde nicht einverstanden und auch nicht zufrieden und nicht glücklich". Dies sei jedoch aus rechtlichen Gründen unvermeidbar. Sie glaube, dass es für Kinder leichter sein könne, einer Person von außen und nicht der Lehrkraft Fragen zu stellen, die einem vielleicht peinlich sind. Eiling-Hütig machte deshalb deutlich, dass sie noch viel Diskussionsbedarf sieht: "Wir werden uns das noch einmal genau anschauen."