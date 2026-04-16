Bildung Landtag uneins über Sexualkundeunterricht an Grundschulen

München (dpa/lby) - Sexualkundeunterricht an Bayerns Grundschulen muss von Lehrkräften durchgeführt werden. Externe Anbieter dürfen den Unterricht nicht ergänzen. Nach einer entsprechenden Mahnung des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn wies der Bildungsausschuss des Landtags nun rund 50 Petitionen von Eltern ab, die die Einbeziehung externer Anbieter für den Sexualkundeunterricht in der vierten Klasse wünschten. Allerdings gingen die Meinungen im Ausschuss auseinander, was für die Kinder die beste Lösung wäre, ganz unabhängig von der vom Ministerium vertretenen Rechtslage.