Bildung: Kopfnoten und Sitzenbleiben - Grünes Licht für Schulordnung

Erfurt (dpa/th) - Sitzenbleiben ab Klasse sechs, Kopfnoten etwa für Mitarbeit oder Verhalten schon in der Grundschule: An Thüringens Schulen soll ab kommenden Schuljahr eine neue Schulordnung gelten. Das sehen Pläne von Bildungsminister Christian Tischner vor, die er im Kabinett vorstellte. Es brauche in der Bildung wieder mehr Richtung und mehr Verlässlichkeit, sagte der CDU-Politiker nach der Kabinettssitzung. "Wer Leistung einfordert, muss auch Unterstützung sichern. Aber umgekehrt gilt eben auch: Wer unterstützt wird, muss sich auch anstrengen." Der Minister muss sich noch mit dem Bildungsausschuss im Landtag darüber verständigen, was aber eine Formsache ist und an der Entscheidung der Landesregierung nichts ändert.