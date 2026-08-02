Für Franziska Eyring markiert der Hauptschulabschluss weit mehr als das Ende einer Schulzeit. Die 37-jährige alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter hat an der Volkshochschule Meiningen ihren Abschluss nachgeholt und damit ein wichtiges persönliches Ziel erreicht. Nach ihrem Erfolg besuchte sie das Begegnungs- und Beratungszentrum „Haus Sarterstift“, um sich bei den Mitarbeitern zu bedanken, die sie über viele Jahre beim Erlangen des Abschlusses begleitet haben. Der Weg dorthin war lang und nicht immer einfach.