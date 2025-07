Der Ilm-Kreis soll eine weitere Gemeinschaftsschule bekommen. Der Kreistag stimmte kürzlich dem Antrag der Grundschule „Dr. Harald Bielfeld“ und der Regelschule „Robert Bosch“ auf Prüfung der Bildung einer Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) in Arnstadt zu. Diese soll die Klassenstufen 1 bis 10 umfassen und zum Schuljahr 2026/2027 an den Start gehen. Beide Schulen befinden sich bereits an einem Standort.