Das Hermann-Pistor-Gymnasium in Sonneberg öffnete am Freitag seine Türen für interessierte Eltern und zukünftige Schüler. Im Schulteil „Lohauschule“ in der Dammstraße gab es viel zu entdecken – eine perfekte Gelegenheit, das Schulleben hautnah mitzuerleben. Rund drei Stunden lang zeigten Schüler der Klassenstufen 5 bis 12, was ihre Schule besonders macht, welche spannenden Fächer und Projekte angeboten werden und wie der Schulalltag aussieht.