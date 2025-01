Für die wissenschaftliche Studie durch die Freiburger Forschungsstelle hatte die beauftragende Gewerkschaft im September 5.900 Schulleitungen in Bayern angeschrieben. 700 nahmen in ihrer Freizeit an der Online-Befragung teil. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem anonymisierten Fragebogen um ein wissenschaftlich umfassend erprobtes Instrument zur Messung der psychosozialen Belastung am Arbeitsplatz.