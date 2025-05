Bildung Debatte über Zukunft der Kindergärten

Weniger Gehalt durch Reduzierung der Arbeitszeit

Nach Ansicht der Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft GEW, Kathrin Vitzthum, müsste an dieser Schraube weitergedreht werden. Sie warnte vor einer Abwanderung von Fachpersonal in westdeutsche Nachbarländer. "Wir wissen ja, dass es in den westlichen Bundesländern einen enormen Fachkräftebedarf gibt im Bereich der Kindergärten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Ihre Befürchtung: Lenkt die Politik nicht ein und passt den Personalschlüssel an, könnten sich Erzieherinnen und Erzieher in Hessen, Niedersachsen oder Bayern nach Jobs umsehen. "Dann würden wir ganz viele Beschäftigte an den Randgebieten des Landes auf Dauer verlieren", sagte Vitzthum.