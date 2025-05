Erfurt (dpa/th) - Französischlehrer zieht es in Thüringen vor allem an Schulen entlang der Städtekette. Während in Mittelthüringen nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums keine Stellen für solche Lehrkräfte frei sind, fehlen im Bereich des Schulamts Südthüringen gleich an drei Bildungseinrichtungen Pädagogen, die jungen Menschen die französische Sprache beibringen können.