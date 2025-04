Bildung Fast 55.000 Unterschriften gegen Exen in Schulen übergeben

München (dpa/lby) - Die jungen Initiatorinnen und Initiatoren einer Petition gegen unangekündigte Tests und Abfragen in Bayerns Schulen haben dem Landtag fast 55.000 Unterschriften von Unterstützern übergeben. "Wir brauchen endlich eine zeitgemäße Prüfungskultur", sagte die 17-jährige Münchnerin Amelie N., als sie der Vorsitzenden des Bildungsausschusses, Ute Eiling-Hütig (CSU), den Ordner überreichte. "Es gibt so viele, die tagtäglich in die Schule gehen, die Panik, die Stress haben - so darf es einfach nicht mehr weitergehen! Und genau deswegen brauchen wir jetzt eine Änderung!"