Bildung: Etwas weniger Routine-Abfragen für Schulen

Erfurt (dpa/th) - Viele Schulleitungen und Lehrkräfte ärgern sich darüber, dass sie regelmäßig statistische Daten erfassen und an das Bildungsministerium melden müssen. Allerdings werden heute in Thüringen sogar etwas weniger derartige Abfragen durchgeführt als in der Vergangenheit. "Im laufenden Schuljahr werden 16 solcher Erhebungen durchgeführt, im Schuljahr 2015/16 waren es 17", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. "Von einem stetigen Anwachsen der statistischen Abfragen kann insofern nicht die Rede sein."