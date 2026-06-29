Bildung: Etwas weniger Routine-Abfragen für Schulen

Regelbeurteilung bereits gestrichen

"Statistische Abfragen sind dabei kein Selbstzweck und dienen nicht der Verwaltung um ihrer selbst willen, sondern bilden die Grundlage für die Steuerung des Schulsystems – für die Absicherung des Unterrichts, die Schulnetz- und Personalplanung und den zielgerichteten Einsatz von Ressourcen", ordnete der Sprecher ein. Dass Lehrerinnen und Lehrer die Erfassung von Daten und andere administrative Aufgaben als Belastung wahrnähmen, nehme das Ministerium ernst. Deshalb sei in Thüringen etwa die Regelbeurteilung für Lehrkräfte zum 1. April 2026 gestrichen worden.