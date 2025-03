München (dpa/lby) - Der Bayerische Elternverband fordert in der Debatte über die Smartphone-Nutzung an Schulen strengere Regeln in Bayern. "Eine gesetzliche Verpflichtung zum Verwahren von Smartphones in Handygaragen oder verschließbaren Handytaschen während des gesamten Schultags würde die Geräte aus dem Unterricht verbannen, aber dennoch sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Eltern im Notfall kontaktieren können", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.