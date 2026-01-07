Bildung: Der Weg zum Abitur an der SBBS

Am Beruflichen Gymnasium der SBBS Sonneberg können Bewerber mit einem mittleren Schulabschluss in drei Jahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben. Neben der Vermittlung von Wissen in den allgemeinbildenden Fächern ist darüber hinaus die Möglichkeit geboten, bereits berufsspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben. Die Schüler der jetzigen 10. Klassen der Realschulen bzw. Gymnasien können dabei zwischen vier Fachrichtungen wählen. „Neben den etablierten Fachrichtungen Elektrotechnik, Medien- und Gestaltungstechnik sowie Wirtschaft bieten wir die Fachrichtung Daten – und Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Medizintechnik an“, erläutert Patrick Reiche, Abteilungsleiter Berufliche Bildung.