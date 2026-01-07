 
Bildung Der Weg zum Abitur an der SBBS

Informationsabend und Schnuppertag sind im Januar am Beruflichen Gymnasium in Sonneberg geboten.

Bildung: Der Weg zum Abitur an der SBBS
Seit jeher nutzt die SBBS gerne einen Tag der offenen Tür, um für sich und ihre Bildungswege zu werben. Die Aufnahme stammt vom Februar 2025. Nächster Schnuppertag-Termin ist nun am Donnerstag, 22. Januar. Foto: chz

Am Beruflichen Gymnasium der SBBS Sonneberg können Bewerber mit einem mittleren Schulabschluss in drei Jahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben. Neben der Vermittlung von Wissen in den allgemeinbildenden Fächern ist darüber hinaus die Möglichkeit geboten, bereits berufsspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben. Die Schüler der jetzigen 10. Klassen der Realschulen bzw. Gymnasien können dabei zwischen vier Fachrichtungen wählen. „Neben den etablierten Fachrichtungen Elektrotechnik, Medien- und Gestaltungstechnik sowie Wirtschaft bieten wir die Fachrichtung Daten – und Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Medizintechnik an“, erläutert Patrick Reiche, Abteilungsleiter Berufliche Bildung.

Schüler schildern ihre Erfahrungen

Doch einerlei welche Fachrichtung gewählt wird, am Ende der dreijährigen gymnasialen Oberstufe haben die Schüler mit dem allgemeinen Abitur die Möglichkeit, an jeder Universität oder Hochschule ein Studium unabhängig von der belegten Fachrichtung aufzunehmen.

Am Mittwoch, 14. Januar, beginnt um 18 Uhr in der SBBS-Aula in der Max-Planck-Straße 49 ein Infoabend, im Rahmen dessen die Vorteile der gymnasialen Ausbildung am Beruflichen Gymnasium und die damit verbundene optimale Berufs- und Studienvorbereitung erläutert werden. Insbesondere Fragen zum Ablauf, den Zugangsvoraussetzung, Bewerbungsmodalitäten und fachspezifischen Inhalten der vier angebotenen Fachrichtungen stehen im Mittelpunkt.

Reiche lädt ein: „Freuen Sie sich auf Erfahrungsberichte von Schülern, die nach bestandenem Realschulabschluss oder nach Abschluss der 10. Klasse an allgemeinbildenden Gymnasien den Weg an das Berufliche Gymnasium der SBBS gegangen sind.“

Bewerbungen fürs Berufliche Gymnasium werden bis 21. März entgegen. Unentschlossene sind zusätzlich eingeladen das Angebot eines Schnuppertags am Beruflichen Gymnasium der SBBS am Donnerstag, 22. Januar, zu nutzen.

Weitere Infos erhalten Jugendliche und ihre Familien auf der Internetseite unter www.sbbs-son.de bzw. per Mail an Beratungslehrerin per Mail unter christine.ross@schule.thueringen.de