Bildung: Das ändert sich zum neuen Schuljahr

Verfassungsviertelstunde

Die Einführung einer Verfassungsviertelstunde soll die Demokratiebildung stärken. Das neue Konzept wird zunächst an 20 ausgewählten Schulen erprobt. "Das Angebot soll fächerübergreifend in allen Fächern und Schularten innerhalb der regulären Unterrichtszeit stattfinden", heißt es aus dem Bildungsministerium auf Anfrage. Die 20 Teilnehmer-Schulen sollen noch im August ausgewählt werden. Lehrer an den Modellschulen bekommen eine Fortbildung. Schulen sollen mit dem Format aber auch flexibel etwa auf aktuelle Ereignisse reagieren können und Freiraum bei der Themenfindung haben. "Durch die regelmäßige und systematische Auseinandersetzung mit demokratischen Grundwerten und aktuellen politischen Themen sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit Wissen erhalten, sondern auch darüber diskutieren, wie es gelingen kann, Gesellschaft aktiv und verantwortungsbewusst zu gestalten", so das Ministerium.